POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Grevesmühlen

Grevesmühlen (LK NWM) (ots) - Am 26.2.2018 gegen 14:40 Uhr ereignete sich in Grevesmühlen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 45-jährige Fahrer des PKW Audi befuhr die Schweriner Landstraße von der L03 kommend in Richtung Bahnbrücke. Auf der Steigung zur Bahnbrücke kam der PKW auf Grund von Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW VW Passat zusammen. Der 53-jährige Fahrer des PKW Passat wurde leicht verletzt. Der Fahrer des PKW Audi erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Grevesmühlen, weil an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen.

