POL-HRO: Aktualisierung - Gefährliche Körperverletzung in Rostock Groß-Klein

In den frühen Morgenstunden des 25.02.2018, gegen 01:50 Uhr wurden eine 17-jährige Deutsche sowie ihre 19 und 20 Jahre alten Begleiter, syrischer und irakischer Herkunft durch drei zunächst unbekannte Männer von hinten angegriffen, zu Boden gebracht und dort geschlagen und getreten. Den beiden geschädigten Männern wurden weiterhin Stromschläge durch ein Elektroschockgerät zugefügt. Die Tat ereignete sich im Schiffbauerring auf Höhe der Hausnummer 60, nachdem die Geschädigten aus der Lokalität "Bierbrunnen" kamen, in der sie auf ihrem Nachhauseweg noch kurz eingekehrt waren. Die Geschädigten erlitten Prellungen am Oberkörper, den Armen und am Kopf, beide Männer klagen über Schmerzen an den unteren Extremitäten als Nachwirkung der Elektroschocks. Bei einem weiteren Polizeieinsatz in Groß-Klein um 05:40 Uhr, diesmal vor dem "Bierbrunnen", stellten die eingesetzten Polizeibeamten zwei der Tatverdächtigen zu der zuvor beschriebenen gefährlichen Körperverletzung fest, als sie durch die geschädigten Männer wiedererkannt und zur Rede gestellt wurden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32 und einen 36 Jahre Deutschen, einer der Beiden ist bereits hinreichend polizeilich bekannt. Alle vier am Sachverhalt beteiligten Männer waren leicht bis mäßig alkoholisiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 25.02.2018, 01:50 Uhr und 05:40 Uhr, Angaben zur Tathandlung machen können oder Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben, werden gebeten, diese dem Kriminaldauerdienst des KK Rostock unter 0381-4916 16 16 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen. A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

