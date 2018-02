POL-HRO: Weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock - 2. Ergänzung

LK Ludwigslust-Parchim (ots) -

In der Zeit zwischen 14:01 Uhr und 14:06 Uhr ereigneten sich auf der BAB 24 zwischen der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein und bis kurz vor der Anschlussstelle Zarrentin auf der Richtungsfahrbahn Hamburg bisher drei Verkehrsunfälle. Kurz vor der AS Zarrentin stießen zwei Pkw zusammen. Es entstand Sachschaden. Kurz vor dem Rastplatz Zarrentin stießen insgesamt drei Pkw zusammen, verletzt wurde auch hier augenscheinlich niemand. Kurz vor dem Ratsplatz Zarrentin wiederum stießen vier Fahrzeuge zusammen und warten jetzt auf dem Seitenstreifen auf das Eintreffen der Polizei. Die Polizei bittet darum, in diesem Bereich besonders vorsichtig zu fahren. Weitere Verkehrsbehinderungen während der späteren Bergungsarbeiten der Fahrzeuge können nicht ausgeschlossen werden. A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

