POL-HRO: Weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Insbesondere aus dem Bereich der BAB 20 zwischen der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein bis zum Autobahnkreuz Rostock sowie nördlich der Autobahn mehren sich derzeit Polizeieinsätze aufgrund von Verkehrsunfällen. Auf der BAB 20 stießen nahe Neukloster zwei Pkw zusammen. Personen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen kam auf der Richtungsfahrbahn Rostock ein Pkw alleinbeteiligt von der Straße ab. Auch hier entstand Sachschaden. Auf der B105 bei Naschendorf kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Straße ab. Hierbei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 3000 Euro. In Beselin bei Rostock rutsche ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen eine Laterne und beschädigte diese und sein Fahrzeug. In Groß-Wüstenfelde rutschte ein Mann mit seinem Pkw gegen einen Telefonmasten im Ort. Dieser ist nun umgeknickt. Verletzt wurde auch hier niemand. Im Rostocker Überseehafen wurde durch einen Pkw-Fahrer scheinbar aufgrund Straßenglätte ebenfalls ein Verkehrsschild umgefahren. Im Bereich der Dauerbaustelle zwischen der Anschlussstelle Rostock Südstadt sowie dem Autobahnkreuz Rostock ereignete sich ebenfalls ein Verkehrsunfall, hier mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Hier ist die Richtungsfahrbahn Stettin derzeit voll gesperrt. Der Polizei wird aus dem Bereich westlich von Wismar eine Sicht von teilweise unter 30m mitgeteilt. Es wird nochmals dazu aufgerufen, sich witterungsentsprechend zu verhalten und unnötige Fahrten zu unterlassen. A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

