POL-HRO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -

In den zurückliegenden zwei Stunden bis 11:00 Uhr ereigneten sich im Landkreis Rostock bereits drei auf die Witterungslage zurückzuführende Verkehrsunfälle. Personen kamen hier jeweils nicht zu Schaden. In der Regel passten die Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit und ihr Fahrverhalten nicht an die Gegebenheiten der verschneiten Straße an und setzten ihren Pkw in einen Graben oder stießen mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Derartige Unfälle ereigneten sich bislang bei Lohmen sowie in der Nähe von Jennewitz und Bad Doberan. Die Polizei sensibilisiert nochmals alle Fahrzeugführer und sonstigen Teilnehmer am Straßenverkehr ihr Verhalten witterungsentsprechend anzupassen. A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell