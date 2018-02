POL-HRO: Brandstiftungen in Wismar, Lübz und Prislich

Wismar, Ludwigslust-Parchim (ots) -

In der Nacht zum Sonntag kam es zu drei Brandstiftungen in Wismar und im Landkreis Ludwigslust-Parchim, bei denen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Aus bisher unbekannter Ursache brach gegen 22:45 Uhr in der Prislicher Willi-Fründt-Straße ein Feuer in einem Holzschuppen aus. Ein vorsätzliches Entzünden des Nebengebäudes durch unbekannte Täter kann nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Grabow, Prislich und Werle mit 40 Kameraden und 9 Fahrzeugen eingesetzt. Gegen 01:00 Uhr setzten unbekannte Täter in der Lübzer Industriestraße den Abfallbehälter eines Sonderpostenmarktes in Brand. Das Feuer griff auf die Außenfassade des Gebäudes sowie dort zum Verkauf gelagerten Rindenmulch über. Darüber hinaus beschädigten die Flammen ein Stromkabel der installierten Photovoltaikanlage. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro. Um 01:45 Uhr setzten dann unbekannte Täter in der Gdansker Straße in Wismar Papiercontainer in Brand. Das Feuer griff auf zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge über. Der hier entstandene Gesamtschaden kann nicht beziffert werden. In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. An den drei Brandorten sicherten die Kriminalbeamten Spuren, deren Auswertung weiterhin andauert. Torsten Sprotte Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

