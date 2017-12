POL-HRO: Verkehrsunfall auf der A24 Höhe der Ortschaft Karrenzin

Stolpe (ots) - Am 25.12.2017 um 23:26 Uhr ereigneten sich auf der Bundesautobahn 24, zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow auf der Fahrbahn in Richtung Berlin, gleich zwei Verkehrsunfälle. Dabei wurde eine Person verletzt und an den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Der Fahrer eines belgischen Lastkraftwagens kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte der LKW im angrenzenden Straßengraben um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Ein nachfolgender PKW konnte einigen Fahrzeugteilen, welche sich auf der Fahrbahn befanden, nicht mehr ausweichen und stieß mit diesen zusammen. Hierbei wurde der PKW derart beschädigt, dass Betriebsflüssigkeiten die Fahrbahn verschmutzten.

Bei dem LKW wurde der Tank beschädigt und es trat Kraftstoff aus. Das kontaminierte Erdreich muss durch eine Spezialfirma entsorgt werden. Der verletzte Fahrer des LKW wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW kam mit dem Schrecken davon. Der LKW, welcher Tiefkühlware (Fleisch) geladen hatte, musste wie auch der PKW durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die Autobahn in Höhe der Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei Fahrbinde halbseitig gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden (Fahrzeuge und Autobahnanlagen) von ca. 93.000 EUR.

Polizeihauptmeister Schabbel Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell