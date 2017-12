Sternberg (ots) - Seit dem 23.12.2017 suchte die Polizei mit diversen Unterstützungskräften nach einer jungen Frau in 19086 Peckatel, wobei u. a. ein Fährtenhund, ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei und viele ehrenamtliche Helfer der umliegenden Feuerwehren zum Einsatz kamen (vgl. Pressemitteilung vom 24.12.2017, 07:14 Uhr). Nach einem Bürgerhinweis konnte die Gesuchte am Heiligabend gegen 21:00 Uhr wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift in Peckatel angetroffen werden. Bei ihr handelt es sich um eine 24-jährige Frau aus dem Ort. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den eingegangenen Hinweisen, welche letztendlich zum Auffinden der Gesuchten geführt haben.

