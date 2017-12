POL-HRO: PKW-Diebstahl in Neu Poserin

Plau am See (ots) - In Neu Poserin wurde in der Zeit vom 22.12.-24.12.2017 ein champagnerfarbener Opel Vivaro mit dem amtl. Kennzeichen MÜR-AA 112 entwendet. Der Eigentümer des Fahrzeugs stellte seinen PKW am Giebel seines Hauses ab. Am Nachmittag des 24.12.2017 bemerkte er, dass unbekannte Täter sein fünf Jahre altes Fahrzeug entwendet hatten. Der Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Bürger, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Plau am See unter der Telefonnummer 03735-8370 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

