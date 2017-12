POL-HRO: Suche nach einer jungen Frau in Peckatel

Sternberg (ots) - Am 23.12.2017 wurde die Polizei in Sternberg über den Verdacht eines Unglücksfalls in Kenntnis gesetzt. Gegen 11:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine junge Frau ihr Fahrrad in der Plater Straße in 19086 Peckatel anschloss und sich anschließend in Richtung der Stör begab. In den Abendstunden des 23.12.2017 befand sich das Fahrrad noch immer an der Stelle, weshalb der Zeuge aufgrund der zwischenzeitlich einsetzenden Dunkelheit einen Unglücksfall vermutete. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 160 bis 170cm groß, sehr schlanke Gestalt, bekleidet mit einer gelben Jacke sowie einer dunkelfarbenen Mütze. Die Frau soll ferner einen dunkelfarbenen Rucksack sowie einen Zeichenblock oder einen ähnlichen Gegenstand mit sich geführt haben. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbeziehung eines Fährtenhundes sowie der freiwilligen Feuerwehren Plate und Goldenstädt mit insgesamt 25 Kameraden führten bis in die frühen Morgenstunden nicht zum Auffinden der jungen Frau. Zeugen, welche Angaben zur Identität der jungen Frau sowie deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847/4327-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

