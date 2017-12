POL-HRO: Verunglückter Reisebus auf der BAB 19 - Ergänzungsmeldung

Linstow (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam der aus Zwickau anreisende Reisebus mit dem Ziel Van der Valk Resort Linstow an der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun, fuhr eine Böschung herunter und kollidierte in der weiteren Folge mit mehreren Bäumen. Hierbei wurde die Fahrzeugfront so stark deformiert, dass der Fahrzeugführer eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Der 62-jährige Busfahrer konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden, zwei 87 bzw. 78-jährige Fahrgäste wurden leichtverletzt, die übrigen 20 Businsassen kamen mit dem Schrecken davon. Die unverletzten Insassen des Busses wurden durch die Feuerwehr zum Van der Valk Resort Linstow transportiert, die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, wobei die leichtverletzten Insassen bereits wieder aus der medizinischen Versorgung entlassen werden konnten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die BAB 19 in Richtung Rostock voll gesperrt. Die Bergung des Busses erfolgt am 24.12.2017.

