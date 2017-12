POL-HRO: Körperverletzung in Rostocker Straßenbahn

Rostock (ots) -

Am 22.12.2017, gegen 22:30 Uhr, kam es in einer Rostocker Straßenbahn in der Langen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge ein 32-jähriger und sein 60-jähriger Vater leicht verletzt wurden. Scheinbar gerieten die beiden Rostocker mit einer noch unbekannten männlichen Person wegen eines Sitzplatzes in der Straßenbahn in Streit. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der alkoholisierten Geschädigten und der anwesenden Zeugen ist der genaue Tatablauf derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

