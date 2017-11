POL-HRO: Junge Autofahrerin kollidiert mit Straßenbaum

Plau am See (ots) - Am 17.11.2017 kam es gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 17 zwischen Dobbertin und Spendin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Fahrerin des PKW BMW durch Unaufmerksamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In weiterer Folge stieß das Auto dann gegen einen Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ihrem BMW eingeklemmt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dobbertin und Goldberg bargen sie aus dem Fahrzeugwrack. Die junge Autofahrerin wurde nach ihrer Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Für den Rettungseinsatz, die Unfallaufnahme und die Beräumung der Unfallstelle musste die Landesstraße 17 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr voll gesperrt bleiben.

Torsten Sprotte Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

