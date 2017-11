POL-HRO: Fahrzeugbrand in Grabow

Ludwigslust (ots) - Am 17.11.2017, gegen 03:30 Uhr, kam es durch eine Brandstiftung zu einem Fahrzeugbrand in der Mühlenstraße in Grabow. Der vordere Bereich des Pkw Ford wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Feuer oder die Rauchgase wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Rufnummer 03874-4110, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

