Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Polizeibauprogramm "Sieben auf einen Streich" gestartet Erster Spatenstich für neues Polizeirevier in Gadebusch

Schwerin (ots)

Mit dem ersten Spatenstich für den Neubau des Polizeireviers in Gadebusch startet Mecklenburg-Vorpommern das erste Bauvorhaben des neuen Polizeibauprogramms "Sieben auf einen Streich". Rund 95 Millionen Euro aus dem Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" des Bundes investiert das Land in sieben moderne Polizeidienststellen und stärkt damit die innere Sicherheit nachhaltig.

Finanz- und Digitalisierungsminister Dr. Heiko Geue, Innenminister Christian Pegel und der Inspekteur der Landespolizei Lutz Müller gaben gemeinsam den symbolischen Startschuss für das Bauprojekt.

"Mit dem Programm ,Sieben auf einen Streich' schaffen wir moderne Polizeidienststellen im ganzen Land - schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger als bisher. Das ist auch gut für die regionale Wirtschaft. Rund 90 Prozent der bisher beauftragten Unternehmen kommen aus Mecklenburg-Vorpommern", freut sich Finanz- und Digitalisierungsminister Dr. Heiko Geue.

Innenminister Christian Pegel betonte: "Dieser erste Spatenstich markiert den Beginn eines wichtigen Bauvorhabens und ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung für die tägliche Arbeit unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. In Gadebusch entsteht ein Neubau, der moderne und funktionale Arbeitsbedingungen bietet und den wachsenden Anforderungen gerecht wird."

Das Polizeirevier Gadebusch erhält einen dreigeschossigen Neubau mit einer Investitionssumme von rund 11 Millionen Euro. Das Gebäude orientiert sich am bewährten "Modell Heringsdorf", das von der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung entworfen und für das neue Bauprogramm weiterentwickelt wurde. Die standardisierte Planung verkürzt die Planungs- und Bauzeiten erheblich und ermöglicht eine effiziente Umsetzung mehrerer Bauvorhaben.

Insgesamt entstehen im Rahmen von "Sieben auf einen Streich" neue Polizeidienststellen in Gadebusch, Ueckermünde, Friedland, Bad Doberan und Sassnitz nach einer gemeinsamen Musterplanung. Für Güstrow und Waren (Müritz) werden aufgrund besonderer Anforderungen individuelle Neubauten realisiert.

Der Neubau in Gadebusch erfüllt hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Eine Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage sowie der Einsatz energieeffizienter Gebäudetechnik sorgen für einen wirtschaftlichen und klimafreundlichen Betrieb. Das Gebäude unterschreitet die gesetzlichen Anforderungen an den Primärenergiebedarf deutlich.

Erste Aufträge für das Bauvorhaben sind bereits vergeben. Rund 90 Prozent der bislang beauftragten Unternehmen kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Damit stärkt das Bauprojekt nicht nur die Infrastruktur der Landespolizei, sondern schafft zugleich Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze in der heimischen Bauwirtschaft.

Die Fertigstellung des Neubaus ist derzeit für das Frühjahr 2029 vorgesehen.

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