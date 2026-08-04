PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Rostock-Dierkow: Grünanlage Hartmut-Colden-Straße wird neugestaltet

Schwerin (ots)

Die Stadt Rostock plant die Neugestaltung des Grünraumes entlang der Hartmut-Colden-Straße im Stadtteil "Dierkow". Die Anlage wurde in den 90er Jahren errichtet und wird durch die Anwohner intensiv genutzt.

Mit der Neugestaltung wird die Aufwertung des öffentlichen Raums angestrebt, insbesondere sollen die Randbereiche gerodet, zwei Blumenwiesen angelegt sowie Frühblüher gepflanzt werden. Das bestehende Wegenetz bleibt erhalten, Bänke und Pergola werden instandgesetzt. Weiterhin werden fünf neue, insektenfreundliche Leuchten sowie Stahlpoller mit Schranke zum Schutz der Gehwege vor unerlaubtem Befahren eingebaut. Das vorhandene Klettergerüst bleibt bestehen.

Die Gesamtkosten werden bei rund 211.000 Euro liegen, wobei rund 146.000 Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Gemeinde bereitgestellt werden. Die Neugestaltung soll im Oktober begonnen werden und im April 2027 fertig sein.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren