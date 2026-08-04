Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Rostock-Dierkow: Grünanlage Hartmut-Colden-Straße wird neugestaltet

Schwerin (ots)

Die Stadt Rostock plant die Neugestaltung des Grünraumes entlang der Hartmut-Colden-Straße im Stadtteil "Dierkow". Die Anlage wurde in den 90er Jahren errichtet und wird durch die Anwohner intensiv genutzt.

Mit der Neugestaltung wird die Aufwertung des öffentlichen Raums angestrebt, insbesondere sollen die Randbereiche gerodet, zwei Blumenwiesen angelegt sowie Frühblüher gepflanzt werden. Das bestehende Wegenetz bleibt erhalten, Bänke und Pergola werden instandgesetzt. Weiterhin werden fünf neue, insektenfreundliche Leuchten sowie Stahlpoller mit Schranke zum Schutz der Gehwege vor unerlaubtem Befahren eingebaut. Das vorhandene Klettergerüst bleibt bestehen.

Die Gesamtkosten werden bei rund 211.000 Euro liegen, wobei rund 146.000 Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Gemeinde bereitgestellt werden. Die Neugestaltung soll im Oktober begonnen werden und im April 2027 fertig sein.

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