Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Mehrere Gemeinden erhalten Fördermittel für neues Feuerwehrgerätehaus

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Zuwendungsbescheide an mehrere Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte .

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

In Groß Miltzow übergibt der Minister dem Bürgermeister Peter Nordengrün einen Zuwendungsbescheid für die Förderung eines Musterfeuerwehrgerätehauses.

Termin: Dienstag, 28. Juli 2026, 15 Uhr

Ort: Kulturhaus Golm, Friedländer Chaussee 21, 17349 Groß Miltzow

Danach übergibt er an Bürgermeisterin Beatrix Papke einen Zuwendungsbescheid für ein neues Musterfeuerwehrgerätehaus und eine Zusage für die Ersatzbeschaffung eines LF10 für die Freiwillige Feuerwehr Wildberg.

Termin: 16.30 Uhr

Ort: Freiwilligen Feuerwehr Wildberg, Schäferdamm 3, 17091 Wildberg

In Stavenhagen überreicht Minister Pegel an den Bürgermeister der Gemeinde Ritzerow, Jürgen Höppner und an die Bürgermeisterin der Gemeinde Grammentin, Theresa Silberstein jeweils einen Zuwendungsbescheid für neue Musterfeuerwehrgerätehäuser.

Termin: 17.30 Uhr

Ort: Amtsgebäude Neue Straße 35, 17153 Stavenhagen

Am Donnerstag erhält Jörg Puchert, Leitender Verwaltungsbeamter der Gemeinde Borrentin einen Zuwendungsbescheid für die Förderung eines Musterfeuerwehrgerätehaus.

Termin: Donnerstag, 30. Juli 2026, 13.30 Uhr

Ort: Gutshaus Pentz, Pentz 25, 17111 Borrentin

Weitere Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erhalten Fördermittel für ein neues Musterfeuerwehrgerätehaus. Der Minister übergibt an Bürgermeister Ronny Roll der Gemeinde Gültz und an Robert Manke, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Wolde die Bescheide.

Termin: 15.30 Uhr

Ort: Dorfgemeinschaftsraum der alten Schule, Straße der Zukunft 3, 17089 Gültz

Termin: 16.30 Uhr

Ort: Dorfstraße 66 im Ortsteil Reinberg (Standort neues Gerätehaus), 17091 Wolde

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