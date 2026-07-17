Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Zwei zentrale Führungspositionen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern neu besetzt

Schwerin (ots)

Nach Abschluss der Auswahlverfahren stehen die neuen Leiter des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz (LPBK M-V) fest. Am heutigen Freitag wurden Heiko Tesch zum Präsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und Arne Wurzler zum Direktor des LPBK MV ernannt.

Damit sind zwei wesentliche Führungsfunktionen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern dauerhaft besetzt. Heiko Tesch war bislang im Innenministerium Leiter des Referats Kriminalitätsbekämpfung, internationale polizeiliche Zusammenarbeit sowie polizeiliche und gesamtgesellschaftliche Prävention. Arne Wurzler hat das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz bereits in den vergangenen Monaten geführt und übernimmt nun dauerhaft die Leitung der Behörde.

Anlässlich der Ernennungen erklärte Innenminister Christian Pegel: "Mit Heiko Tesch und Arne Wurzler übernehmen zwei erfahrene Führungskräfte Verantwortung an zentralen Stellen unserer Landespolizei. Herr Tesch bringt aus seinen bisherigen Tätigkeiten im Innenministerium und in der Landespolizei wertvolle Erfahrungen mit, die er künftig in die Leitung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einbringen wird. Arne Wurzler hat das LPBK M-V bereits in den vergangenen Monaten geführt und kennt die Aufgaben und Herausforderungen der Behörde aus eigener Verantwortung. Mit seiner Ernennung setzen wir auf Kontinuität und schaffen eine verlässliche Grundlage für die weitere Arbeit des LPBK M-V. Ich wünsche beiden für ihre neuen Aufgaben eine glückliche Hand, gute Entscheidungen und das Vertrauen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Die offizielle Amtseinführung der beiden Führungskräfte wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

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