Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: A-Innenministerkonferenz tagt in Rostock - Hybride Bedrohungen und Schutz Kritischer Infrastrukturen im Fokus

Schwerin (ots)

Die Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren der SPD-geführten Innenressorts der Länder kommen am 08. Juli 2026 zur A-Innenministerkonferenz (A-IMK) in Rostock Hohe Düne zusammen.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen aktuelle Herausforderungen der inneren Sicherheit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit hybriden Bedrohungen sowie dem Schutz kritischer Infrastruktur. Im Anschluss an die Konferenz findet ein Pressegespräch statt, in dem über die Ergebnisse der Beratungen informiert wird. Medienvertreterinnen und -vertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Pressegespräch:

Termin: 08. Juli 2026 ca. 15.30 Uhr

Ort: Offizierheimgesellschaft "Warnemünde Hohe Düne" Hohe Düne 1, 18119 Rostock

Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung bis Dienstag, 07. Juli 2026, 15 Uhr, unter der Telefonnummer 0385/588 12003 oder per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de gebeten.

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