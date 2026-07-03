Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Notdach schützt LUP-Klinikum nach Brand - Spezialausrüstung des Brandschutzes verhindert weitere Schäden

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Schwerin (ots)

Nach dem Brand im LUP-Klinikum Ludwigslust sind fünf der neuen Notdächer erstmalig zum Einsatz gekommen. Die Spezialplane wurde über den beschädigten Gebäudeteil gelegt und schützt das Krankenhaus nun vor weiteren Folgeschäden durch Regen und Witterung.

Erst Anfang Juni waren auf der größten deutschen Messe für das Feuerwehrwesen, der INTERSCHUTZ, in Hannover 56 dieser Notdächer durch die Provinzial-Versicherung als Partnerin des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern offiziell für das Land übergeben. Die Notdächer im Gesamtwert von rund 70.000 Euro stehen seitdem landesweit den Feuerwehren zur Verfügung. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt erhält Notdächer für die Feuerwehrzentralen, weitere werden im Landeskatastrophenschutzlager bevorratet.

Innenminister Christian Pegel betont die Bedeutung dieser Ausstattung:

"Der Brand im LUP-Klinikum Ludwigslust zeigt leider sehr deutlich, wie wichtig eine gut vorbereitete Gefahrenabwehr ist. Wenn das Feuer gelöscht ist, endet die Arbeit der Einsatzkräfte noch lange nicht. Dann geht es darum, weitere Schäden zu verhindern und den Menschen vor Ort möglichst schnell wieder Sicherheit und Handlungsfähigkeit zu geben. Genau dafür sind diese Notdächer gedacht: Sie schützen Gebäude nach Bränden, Unwettern oder anderen Schadenslagen und können entscheidend dazu beitragen, wichtige Infrastruktur zu erhalten. Gerade bei einem Krankenhaus zählt jede Stunde, um den Betrieb schnellstmöglich wieder stabilisieren zu können."

Pegel dankte in diesem Zusammenhang den Einsatzkräften sowie den Partnerinnen und Partnern im Bevölkerungsschutz:

"Dass eines dieser neuen Notdächer nun bereits kurz nach der Übergabe zum Einsatz kommt, unterstreicht, dass diese Investition richtig und notwendig war. Mein Dank gilt der Provinzial und dem Landesfeuerwehrverband für diese wichtige Unterstützung - und natürlich allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, die mit großem Einsatz geholfen haben, den Schaden am Klinikum zu begrenzen."

Die Notdächer können mithilfe von Drehleitern auf beschädigte Gebäude aufgelegt werden. Sie dienen als schnelle Übergangslösung, bis dauerhafte Reparaturen erfolgen können. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung nach Bränden, Stürmen und anderen Katastrophenlagen.

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