Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Großeinsatz nach Brand in Ludwigslust - Innenminister äußert sich tief betroffen

Schwerin (ots)

Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Ludwigslust steht Innenminister Christian Pegel im engen Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort.

"Mit tiefer Betroffenheit begleiten wir den Einsatz nach dem Brand im Krankenhaus in Ludwigslust. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sind zwei Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen sowie allen Verletzten. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei und die Beschäftigten des Krankenhauses leisten derzeit Außergewöhnliches. Sie arbeiten mit höchster Professionalität und großem persönlichen Einsatz daran, Menschen zu versorgen, die Lage zu bewältigen und den Betroffenen beizustehen. Dafür gilt ihnen mein aufrichtiger Dank und mein größter Respekt."

Die zuständigen Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, den Hergang des Brandes aufzuklären. Die Unterstützung der Betroffenen hat jetzt höchste Priorität.

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