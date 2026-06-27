Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Großbrand auf ehemaligem Truppenübungsplatz bei Neustrelitz - Einsatzkräfte weiterhin im Dauereinsatz

Schwerin/Neustrelitz (ots)

Auch am Samstagabend laufen die Maßnahmen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Neustrelitz noch weiter. Bei erneut sehr hohen Temperaturen und anhaltender Belastung für alle Einsatzkräfte bleibt die Lage herausfordernd. Innenminister Christian war bereits am Freitag vor Ort und machte sich gemeinsam mit der Einsatzleitung ein Bild von der Situation.

"Die Einsatzkräfte leisten hier seit Tagen unter sehr hoher Hitze und den besonderen Risiken eines munitionsbelasteten Geländes eine hochprofessionelle Arbeit. Mein Dank gilt allen, die vor Ort alles daransetzen, eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Lage zu stabilisieren. Gleichzeitig sehen wir in diesen Tagen immer wieder Brände an verschiedenen Orten im Land, die die Feuerwehr insgesamt fordern. Die hohen Temperaturen verschärfen diese Lage zusätzlich. Dafür gilt allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern große Anerkennung.", so Innenminister Christian Pegel.

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