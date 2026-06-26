Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Sirenenförderung: Mecklenburg-Vopommern erreicht bedeutenden Meilenstein

Schwerin (ots)

Im Rahmen des Sirenenförderprogramms treibt das Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit dem Bund durch die Bereitstellung von Fördermitteln weiterhin den Ausbau einer modernen Sireneninfrastruktur zur Warnung der Bevölkerung in unserem Land voran.

Dank einer engen Kooperation zwischen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie dem Land Mecklenburg-Vorpommern ist es nunmehr gelungen, das Vorhaben zur Errichtung von 33 Sirenen für die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren im gesamten Stadtgebiet der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg mittels hälftiger Förderung durch das Land auf den Weg zu bringen.

Dazu übergab heute Innenminister Christian Pegel in Neubrandenburg an den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Thomas Müller sowie an Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg, Nico Klose einen Förderbescheid in Höhe von 300.000 Euro für den Sirenenausbau der Stadt Neubrandenburg.

"Mit dem Aufbau der modernen Sirenen in Neubrandenburg wird ein bedeutender Meilenstein zur Verbesserung der Sireneninfrastruktur im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern erreicht", sagt Innenminister Christian Pegel und führt weiter aus: "Nach erfolgreicher Umsetzung des Vorhabens in der Vier-Tore-Stadt werden alle kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte in unserem Land über moderne Sirenen für die Warnung der Bevölkerung verfügen." Übergeordnetes Ziel bleibt es weiterhin, den Bevölkerungsanteil, der mittels Sirenen auf drohende Gefahren aufmerksam gemacht werden kann, in unserem Land stetig zu erhöhen. "Daher freue ich mich sehr, dass durch das gemeinsame Engagement der Akteure auf kommunaler und Landesebene solche Vorhaben wie hier in Neubrandenburg auf den Weg gebracht und verwirklicht werden.", so Minister Pegel.

Es gibt deutliche Signale des Bundes zur Fortsetzung des Sirenenförderprogramms ab 2027. Die genauen Modalitäten und Höhe der zur Verfügung gestellten Bundesmittel sind aktuell aber noch nicht bekannt. Gleichwohl besteht ein starkes Interesse des Landes an der weiteren Teilnahme an dem Förderprogramm. Die dafür erforderlichen Landesmittel sind vorausschauend für das kommende Jahr im Landeshaushalt bereits eingeplant.

Der Ausbau des vorhandenen Sirenennetzes ist ein wichtiger Bestandteil im Warnmix zur effektiven Warnung der Bevölkerung. Für den Ausbau des Sirenennetzes in Mecklenburg-Vorpommern haben Bund und Land im Zuge der Sirenenförderprogramme seit 2022 in Mecklenburg-Vorpommern die Errichtung von insgesamt 215 Sirenen gefördert.

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