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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Sebastian Schütt ist der neue Leiter der Polizeiinspektion Wismar

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel hat Sebastian Schütt heute offiziell als neuen Leiter der Polizeiinspektion Wismar in sein Amt eingeführt. Mit der Übernahme der Leitung trägt der Polizeidirektor künftig die Verantwortung für die Polizeiinspektion und somit für die polizeiliche Arbeit in der Region. Der neue Inspektionsleiter ist seit vielen Jahren in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern tätig. Dabei übernahm er Verantwortung in der Schutz- und Kriminalpolizei sowie in der Stabsarbeit. Zudem hat er als Verantwortlicher an landes- und bundesweiten Projekten zur Modernisierung der Polizei mitgewirkt, unter anderem im Programm "Polizei 20/20".

Innenminister Christian Pegel dazu: "Die Polizeiinspektion Wismar bekommt mit Sebastian Schütt jemanden, der die Arbeit aus vielen Perspektiven kennt. Sei es im Einsatz, in der Organisation oder in der Entwicklung moderner Strukturen. Das ist eine gute Grundlage, um die Herausforderungen vor Ort pragmatisch und mit klarem Blick anzugehen." Zum Abschluss der Amtseinführung wünschte der Minister Pegel dem neuen Inspektionsleiter viel Erfolg und einen guten Start in seine neue Funktion.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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