Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Polizeipräsident Arne Wurzler nimmt Führung des LPBK wahr

Schwerin (ots)

Die vakante Stelle des Direktors des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK) wird ab dem heutigen Montag durch den Neubrandenburger Polizeipräsidenten Arne Wurzler ausgefüllt. Dieser ist durch das Innenministerium mit der sogenannten Wahrnehmung der Dienstgeschäfte betraut worden.

Arne Wurzler verfügt über langjährige Erfahrung in der Landespolizei sowie der öffentlichen Verwaltung, ist mit den Anforderungen komplexer Steuerungsaufgaben bestens vertraut und hat in verschiedenen Positionen Organisationeinheiten erfolgreich geführt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LPBK M-V und insbesondere deren Führungskräfte haben in den vergangenen Monaten die Funktionsfähigkeit der Behörde verlässlich sichergestellt und so laufende Prozesse stabil weitergeführt. Innenminister Christian Pegel: "Mit Arne Wurzler soll genau daran angeknüpft werden. Er bringt neben Führungsstärke auch die Fähigkeit mit, die Arbeit der Behörde fortzuführen und die Handlungsfähigkeit des LPBK M-V dauerhaft sicherzustellen."

Die Aufgaben des Neubrandenburger Polizeipräsidenten wird dessen Stellvertreter, der Leiter des Führungsstabes, Gunnar Mächler, wahrnehmen und sicherstellen.

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