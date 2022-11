Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid an digitale Druckerei in Greifswald

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag in Greifswald Geschäftsführerin Christine Knoll einen Zuwendungsbescheid für die Erweiterung der Betriebsstätte des "Dokuservice Knoll" übergeben. Die 200.000 Euro aus dem Fonds "Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur" will das Unternehmen in Druckmaschinen und -einrichtungen investieren.

Termin: Donnerstag, 24. November 2022, 15.30 Uhr

Ort: Dokuservice Knoll, Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald

Insgesamt will die Druckerei zur Verbesserung ihres Leistungsangebots mehr als 560.000 Euro einsetzen.

