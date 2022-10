IM-MV: Rehna: Pegel übergibt Förderzusage für neues Feuerwehrgerätehaus

Schwerin (ots) - Am Freitag eröffnet Digitalisierungsminister Christian Pegel als Ehrengast neben Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und Unternehmensgründer und -chef Jörn Halbauer den neuen Technologiestandort der "Birkle IT" in Greifswald. Das Münchner Unternehmen hat die Universitäts- und Hansestadt aufgrund ihres hohen Potenzials für die ...

mehr