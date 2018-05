IM-MV: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern und PFEIFFER FRAGT - DER POLIT.TALK laden ein zum Livetalk

Ein Dokument

Schwerin (ots) - Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern und PFEIFFER FRAGT - DER POLIT.TALK laden ein zum Livetalk

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern und PFEIFFER FRAGT - DER POLIT.TALK laden ein zum Livetalk

Egotrip oder Gruppenreise Zerreißt der neue Ost-West-Konflikt Europa? am 15. Mai 2018 ab 18:00 Uhr im Plenarsaal des Landtags Schloss Schwerin

Diskutieren werden als Gäste:

Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg Lorenz Caffier, MdL, Minister für Inneres und Europa MV (CDU) Dirk Wiese, MdB, Osteuropabeauftragter der Bundesregierung (SPD) Nadja Hirsch, Fraktionsvorsitzende im Europaparlament (FDP) Joachim Bitterlich, Außen-, EU- und Sicherheitspolitischer Berater a.D. Dr. Franziska Brantner, MdB, Europapolitische Sprecherin im Bundestag (B'90/Die Grünen)

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis 09. Mai 2018 ausschließlich per Mail an silke.brandes@im.mv-regierung.de zu der Veranstaltung an.

Um einen reibungslosen Ablauf bei der Anmeldung zu gewährleisten, bitten wir Sie ausdrücklich um Beachtung der Sicherheitsweise auf der beiliegenden Einladung. Wir möchten Sie daraufhin weisen, dass direkt am Schloss keine Parkplätze zu Verfügung stehen. Bitte nutzen Sie die umliegenden öffentlichen Parkplätze.

Wir würden uns freuen, Sie auf der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Michael Teich

Telefon: 0385/588-2008

E-Mail: michael.teich@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell