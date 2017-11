IM-MV: Neues Löschfahrzeug für Freiwillige Feuerwehr Sanitz/ Innenministerium unterstützt Ersatzbeschaffung

Schwerin (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Sanitz braucht dringend neue Technik. 25 Jahre alt ist das Löschfahrzeug, das ersetzt werden soll. Da die Feuerwehr Sanitz als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben nicht nur in der eigenen Gemeinde sondern auch im Landkreis Rostock eingesetzt wird, soll ein neues und modernes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 gekauft werden. Eine Finanzspritze für die Neuanschaffung erhält die Gemeinde nun vom Innenministerium. Minister Lorenz Caffier übergab heute einen Bescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 130.000 EUR an den Bürgermeister Herrn Joachim Hünecke

"Die Investitionen in den Brandschutz sind gut angelegtes Geld. Eine moderne Feuerwehrausstattung erleichtert erfolgreiche Einsätze", so Innenminister Caffier heute in Sanitz. "Gerade weil sich das Einsatzspektrum von der Brandbekämpfung zunehmend zur technischen Hilfeleistung verschiebt, ist die Ausstattung des neuen Löschfahrzeuges mit zusätzlichen Geräten wichtig, um für alle denkbaren Einsatzsituationen wie Verkehrsunfälle, Gefahrguteinsätze und natürlich herkömmliche Brandeinsätze vorbereitet zu sein. Aber ohne den persönlichen Einsatz der vielen Freiwilligen nützt auch moderne Technik nichts. Viele engagieren sich in Sanitz für den Schutz ihrer Mitbürger. Dafür und für die Jugendarbeit danke ich den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr recht herzlich."

