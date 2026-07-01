Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Untreue und Subventionsbetrug

Hannover (ots)

Gemeinsame Presseinformation von Europäischer Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Hannover und Landeskriminalamt Niedersachsen

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hat heute (01.07.2026) im Zusammenhang mit einem Ermittlungskomplex, u.a. wegen des Verdachts der Untreue und des Subventionsbetrugs, vier Objekte im Stadtgebiet Hannover durchsucht. Die Verfahren werden unter Sachleitung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und der Staatsanwaltschaft (StA) Hannover geführt und richten sich gegen Verantwortliche eines Vereins in Hannover. Insgesamt werden vier Personen beschuldigt. Die Beamt:innen stellten Mobiltelefone, ein Laptop, Datenträger und schriftliche Unterlagen, u. a. zu Immobilien, sicher. Zudem wurden im Zusammenhang mit begleitenden Finanzermittlungen der EUStA Vermögensarreste in Gesamthöhe von knapp 740.000 Euro gegen die Beschuldigten durch das Amtsgericht Hamburg erlassen, die gleichzeitig vollstreckt wurden.

Der eingetragene gemeinnützige Verein mit Sitz in Hannover hat in den vergangenen Jahren erhebliche öffentliche Fördermittel aus europäischen und staatlichen Programmen erhalten. Es besteht der Verdacht, dass diese Mittel seit 2019 nicht bestimmungsgemäß verwendet, sondern zumindest teilweise zweckfremd eingesetzt worden sein könnten.

Fördermittel aus öffentlichen Programmen unterliegen strengen Zweckbindungen und Nachweispflichten. Werden sie entgegen ihrer Bestimmung verwendet, entsteht nicht nur finanzieller Schaden für die öffentliche Hand. Es werden auch die eigentlichen Zielgruppen solcher Fördermaßnahmen geschädigt - im vorliegenden Fall Maßnahmen im Bereich Integration und gesellschaftliche Teilhabe.

Im Rahmen der verschiedenen Ermittlungsverfahren arbeiten die Europäische Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft Hannover, das LKA Niedersachsen sowie weitere Behörden eng zusammen. Die Ermittlungen dauern an.

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