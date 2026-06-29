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Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: REMINDER: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung Jahresbericht Junge Menschen in Niedersachsen 2025

Hannover (ots)

Das Landeskriminalamt Niedersachsen lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Vorstellung des Jahresberichts Junge Menschen in Niedersachsen 2025 ein.

Im Rahmen des Pressetermins werden die aktuellen Erkenntnisse zur Entwicklung der Jugenddelinquenz in Niedersachsen vorgestellt und eingeordnet. Neben den kriminalstatistischen Entwicklungen werden insbesondere aktuelle Herausforderungen und Präventionsansätze thematisiert.

Termin: Dienstag, 30. Juni 2026, 10:00 Uhr Ort: Landeskriminalamt Niedersachsen, Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

Teilnehmer:

   -	Thorsten Massinger, Präsident des LKA Niedersachsen
   -	Tilman Wesely, Kriminalhauptkommissar, Dezernat Forschung, 
Prävention, Jugend

Der Termin findet als Hybridveranstaltung statt. Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich. Die Zugangsdaten für die digitale Teilnahme werden nach Anmeldung übermittelt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich bis heute, 15:00 Uhr, per E-Mail anzumelden: pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie vor Ort oder online teilnehmen möchten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Niedersachsen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hasse
Telefon: 0511 / 9873-1031
E-Mail: pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de
www.LKA.Niedersachsen.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell

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