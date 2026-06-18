Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach entflohenem Straftäter zurückgenommen

Hannover (ots)

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hatte seit Mittwochabend, 17.06.2026, nach dem 42-jährigen Benjamin F. gefahndet. Er war am Dienstagnachmittag, 16.06.2026, im Rahmen eines sogenannten Begleitausgangs in Peine-Vöhrum geflohen.

Nach Veröffentlichung der Fahndungsbilder gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. Diese wurden durch die Zielfahndung des LKA Niedersachsen bewertet. Mehrere Hinweise führten die Fahnderinnen und Fahnder schließlich auf eine Spur nach Italien.

Parallel zu den polizeilichen Maßnahmen war der Gesuchte in der italienischen Region Venetien offenbar in einen Verkehrsunfall verwickelt und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort nahm ihn die italienische Polizei fest.

Die weiteren Hintergründe des Verkehrsunfalls sind derzeit ungeklärt. Das LKA Niedersachsen bedankt sich bei allen Zeuginnen und Zeugen, die mit ihren Hinweisen zur Aufenthaltsermittlung des Gesuchten beigetragen haben.

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