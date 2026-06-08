Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Schwerpunkteinsatz im Raum Wilhelmshaven: LKA Niedersachsen stärkt Abwehr hybrider Bedrohungen

Hannover (ots)

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen war in den vergangenen zwei Wochen (25.05.-03.06.2026) schwerpunktmäßig zur Abwehr hybrider Bedrohungen in Wilhelmshaven im Einsatz. Ziel war die Lagebeurteilung vor Ort, die Verdichtung sicherheitsbehördlicher Erkenntnisse sowie die Weiterentwicklung der Einsatztaktik im Umgang mit hybriden Bedrohungslagen.

Wilhelmshaven wurde durch die Sicherheitsbehörden für diesen Schwerpunkteinsatz ausgewählt, weil dort mehrere Einrichtungen der "Kritischen Infrastruktur" (KRITIS) - darunter Hafenanlagen, Energieversorgung etc. -angesiedelt sind. Während dieses Schwerpunkteinsatzes wurden unter anderem Drohnenpilot:innen kontrolliert, aber auch weitere gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen gegen Personen getroffen. Diese Maßnahmen erstreckten sich teilweise über Niedersachsen hinaus. So wurde auf gefahrenabwehrrechtlicher Grundlage ein Privathaus in Schleswig-Holstein durchsucht. Die gewonnenen Erkenntnisse haben den ursprünglichen Verdacht jedoch nicht bestätigt. Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung oder eine strafbare Handlung vor.

Der Einsatz diente der frühzeitigen Erkennung und Bewertung möglicher Gefährdungslagen. Die durchgeführten Maßnahmen trugen dazu bei, bestehende Erkenntnisse zu überprüfen, potenzielle Risiken im Umfeld Kritischer Infrastrukturen umfassend zu bewerten und das Lagebild weiter zu schärfen.

Beteiligt waren neben dem LKA Niedersachsen u.a. auch die Polizeidirektion Oldenburg sowie die Landespolizei Schleswig-Holstein. Das LKA Niedersachsen wird auch künftig die hybride Bedrohungslage im Fokus haben und konkreten Hinweisen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden konsequent nachgehen.

Weitere Angaben macht das LKA Niedersachsen zu diesem Einsatz nicht.

Hintergrund: Hybride Bedrohungen

Hybride Bedrohungen bezeichnen koordinierte und synchronisierte verschiedene Formen illegitimer Einflussnahme auf Staaten durch fremde staatliche oder nichtstaatliche Akteure - unter koordiniertem Einsatz verschiedener Methoden diplomatischer, militärischer, wirtschaftlicher oder technologischer Natur. Dazu gehören u.a. Sabotage, Spionage, Desinformation und Cyberangriffe. Diese Mischung erschwert es, den Ursprung und die Absicht eines Angriffs schnell zu erkennen.

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