Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verfolgt und gestellt - Ladendieb in Untersuchungshaft - Polizei sucht zwei Kinder als Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach der Festnahme eines amtsbekannten Ladendiebs sucht die Polizei in Bramsche noch zwei Kinder, die sich bei der Verfolgung und der Suche nach dem Täter vorbildlich und mutig verhalten haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte es der 35-jährige Beschuldigte am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Großen Straße in Bramsche auf sämtliche Zahnbürstenaufsätze abgesehen. Der Mann steckte die Ware ein, ohne an der Kasse zu bezahlen. Bei seiner Tat wurde der 35-Jährige von zwei Zeugen beobachtet. Die beiden Männer verfolgten den Mann zu Fuß - ohne Erfolg. Während dieser Verfolgung boten zwei vorbeiradelnde Kinder, ein Mädchen und ein Junge, ihre Hilfe an. Der Junge habe wohl geäußert, dass er das Geschehen gefilmt habe.

Der 35-Jährige konnte schließlich in einem Pkw die Flucht fortsetzen - und wurde dann aber kurze Zeit später in Wallenhorst von einer Streifenwagenbesatzung gestellt. Im Pkw des Beschuldigten befand sich neben den Zahnbürstenaufsätzen jede Menge weiteres Diebesgut, ein Teil davon konnte einem Diebstahl in Melle zugeordnet werden. Die Zuordnung der weiteren Gegenstände dauert an. Der 35-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei nun die erwähnten Kinder beziehungsweise deren Eltern, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

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