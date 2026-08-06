Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Wieder zeigt sich ein Exhibitionist am Baumwipfelpfad - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Im Waldstück am Baumwipfelpfad in Bad Iburg hat sich erneut ein Mann in exhibitionistischer Weise gezeigt.

Der Vorfall ereignete sich diesmal am Mittwoch gegen 16.40 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann belästigte eine Gruppe mit drei Frauen (47, 71 und 41 Jahre alt). Nach Angaben der Opfer zeigte sich der Mann mehrere Minuten lang mit heruntergezogener Hose. Dabei habe er an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Anschließend habe sich der Beschuldigte in Richtung Spielplatz entfernt. Bei einer kurz danach eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde der Mann nicht gefunden.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: athletisches Erscheinungsbild mit ausgeprägten Bauchmuskeln; bekleidet mit einem dunkelgrauen T-Shirt, einer kurzen hellgrauen Sporthose und mit weiß-grauen Schuhen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Mann geben können, sich unter Telefon 05401/8316-0 zu melden.

In der vergangenen Woche (28. Juli) hatte sich ebenfalls ein Exhibitionist im selben Waldstück gezeigt. Die Frage, ob es sich auch um denselben Täter handelt, wird geprüft. Hier ist der Link zur Pressemitteilung der vergangenen Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6323447

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