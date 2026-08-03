Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 28-Jähriger sticht auf 39-Jährigen ein - Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts - Gemeinsame Presseerklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen hat sich ein 39-jähriger Mann lebensgefährliche Stichverletzungen zugezogen. Nach der Tat in einer Obdachlosenunterkunft an der Malgartener Straße in Bramsche wurde der vermeintliche Täter vor Ort festgenommen. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 1.30 Uhr zwischen dem 28-Jährigen und dem 39-Jährigen zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Streitigkeiten attackierte der 28-Jährige den 39-Jährigen mit einem Messer - und fügte seinem Opfer mehrere Stichverletzungen zu. Der lebensgefährlich verletzte Mann musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

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