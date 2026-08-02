Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer: Zwei Tatverdächtige nach Serie von Diebstählen aus Autos festgenommen

Osnabrück (ots)

Seit Anfang Juli ermittelt die Polizei Melle wegen einer Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen im Bereich Melle-Buer und Melle-Bruchmühlen. In den meisten Fällen waren die betroffenen Autos unverschlossen. Bislang liegen der Polizei rund 20 Strafanzeigen vor. Teilweise wurden im Anschluss an die Diebstähle auch entwendete EC-Karten eingesetzt.

Am frühen Freitagmorgen meldete ein Zeuge gegen 5 Uhr einen weiteren Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Der Zeuge verfolgte einen Tatverdächtigen zunächst zu Fuß, verlor ihn jedoch zwischenzeitlich aus den Augen. Während der polizeilichen Aufnahme des Tatortes kehrte der Tatverdächtige gemeinsam mit einem weiteren Mann in den Nahbereich zurück. Beide wurden von den eingesetzten Polizeibeamten angesprochen. Der erste Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurde unter anderem ein Messer aufgefunden.

Der zweite Tatverdächtige flüchtete hingegen zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Polizeikräfte umstellten den Bereich und suchten anschließend nach dem Mann. Im weiteren Verlauf setzte dieser seine Flucht auf ein Privatgrundstück fort, ließ sich jedoch wenig später ebenfalls widerstandslos festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurden mehrere Messer aufgefunden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden der Polizei rund zehn weitere, überwiegend versuchte, Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt. Auf vorhandenen Videoaufzeichnungen konnten beide Männer wiedererkannt und mehreren Taten zweifelsfrei zugeordnet werden. Bei den beiden vorläufig festgenommenen Männern handelt es sich um einen 32-Jährigen und einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Wohnanschriften der beiden Beschuldigten durchsucht. Dabei konnten keine tatrelevanten Beweismittel aufgefunden werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden beide Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell