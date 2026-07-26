Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Waldstück am Stichkanal in Flammen - Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach einem Waldbrand im Nahbereich der Aussichtsplattform am Stichkanal in Osnabrück ermittelt die Polizei wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Der Brand wurde am Samstag gegen 13.50 Uhr über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Brandort im Bereich Süberweg eintrafen, stand eine rund 150 Quadratmeter große Fläche in Flammen. Aufgrund der Trockenheit und des Windes breitete sich das Feuer jedoch schnell auf einer etwa 400 Quadratmeter großen Waldfläche aus. Während der Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Osnabrück wurde ein umgestürzter Grill festgestellt. Inwieweit dieser Grill als Brandursache eine Rolle spielt, wird derzeit ermittelt.

Nach Löschen des Brandes konnten die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr wieder abrücken. Gegen 17.35 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken, um noch einige Glutnester zu löschen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Brandorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 0541/327-2115 oder -3103 zu melden.

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