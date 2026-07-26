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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: 22-jährige Sozia wird von Motorrad geschleudert und stirbt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B51 hat sich am späten Samstagabend eine 22-jährige Sozia tödliche Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der folgenschwere Unfall gegen 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Widukindland und Belm-Mitte (Fahrtrichtung Diepholz). Ein 23-jähriger Motorradfahrer (ebenfalls aus Osnabrück) hatte in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Mittelschutzplanke. Der 23-Jährige konnte einen Sturz vermeiden und fuhr weiter. Kurze Zeit später bemerkte er, dass seine Mitfahrerin nicht mehr auf dem Motorrad saß.

Die 22-jährige Sozia wurde vermutlich bei der Kollision des Motorrads mit der Mittelschutzplanke von dem Zweirad geschleudert. Dabei zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 23-Jährige erlitt leichte körperliche Verletzungen.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in beide Richtungen bis um 5.30 Uhr am Sonntagmorgen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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