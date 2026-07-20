POL-OS: Osnabrück: Vorführung nach Brand in Wohneinrichtung - 31-Jähriger wegen versuchten Mordes in forensischer Einrichtung
Osnabrück (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Osnabrück
Nach dem Brand in einer Wohneinrichtung einer Osnabrücker Klinik am frühen Sonntagmorgen, bei dem zwei Bewohner leicht verletzt wurden, wurde der 31-jährige Tatverdächtige am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt.
Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6317245
Der zuständige Richter ordnete die vorläufige Unterbringung nach §126a StPO in einer forensischen Einrichtung an. Der Mann befindet sich auf dem Weg dorthin. Gegen den 31-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung ermittelt.
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Jannis Gervelmeyer
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