Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schlägerei im Schlossgarten am Sonntagmittag - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei, die sich am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr im Bereich des Schlossgartens (Kolpingstraße/Neuer Graben) ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren an der Auseinandersetzung wohl vier Männer beteiligt - 26, 27, 30 und 18 Jahre alt. Die zum Teil leicht verletzten Personen beschuldigen sich teilweise gegenseitig. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter Telefon 0541/327-2115 oder -3103 zu melden.

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