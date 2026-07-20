Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln und Bargeld

Osnabrück (ots)

Eine Verkehrskontrolle auf der Lingener Straße führte in der Nacht zu Freitag zum Auffinden einer größeren Marihuana- und Bargeldmenge.

Gegen 01:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen BMW, der mit einen 44-jährigen Mann besetzt war. Im Rahmen der Kontrolle wurde der Pkw schließlich näher überprüft. Dabei entdeckten die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs nach ersten Erkenntnissen rund 100 Gramm Marihuanablüten. Zudem fanden die Beamten unter dem Fahrersitz einen Beutel mit einem größeren Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden zudem mehrere Mobiltelefone sowie weitere Datenträger sichergestellt.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel, das Bargeld sowie die weiteren Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 44-Jährigen aufgenommen. Insbesondere die Herkunft des sichergestellten Bargeldes sowie die weiteren Hintergründe des Sachverhalts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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