Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Wohnhaus - Täter entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwoch 10 Uhr bis 16:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Luisenstraße.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Diebesgutes sowie des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Luisenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

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