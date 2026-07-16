PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Wohnhaus - Täter entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwoch 10 Uhr bis 16:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Luisenstraße.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Diebesgutes sowie des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Luisenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 14:52

    POL-OS: Bramsche/Achmer: Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am 03.07.2026 wurde der Polizei eine erhebliche Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof Achmer gemeldet. Bislang unbekannte Täter besprühten zwei Wartehäuser des Bahnhofs großflächig mit Graffiti und verursachten dadurch einen erheblichen Sachschaden. Aufgebracht wurden unter anderem ein "A" im Kreis, die Zahl "161" sowie weitere ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:54

    POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Baumarkt - Tresor, Werkzeug und andere Gegenstände entwendet

    Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt in Fürstenau eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum von Montag (13. Juli, 19.15 Uhr) bis Dienstag (14. Juli, 7.30 Uhr) eingrenzen. Der oder die Täter hatte(n) die Eingangstür des Baumarkts an der Werner-von-Siemens-Straße ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:29

    POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Bismarckstraße - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am späten Dienstagabend kam es in der Bismarckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein grauer Opel Corsa ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen der Bismarckstraße abgestellt. Im Zeitraum zwischen Dienstag 23:30 Uhr und Mittwoch 0:15 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren