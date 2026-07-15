Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Achmer: Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am 03.07.2026 wurde der Polizei eine erhebliche Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof Achmer gemeldet.

Bislang unbekannte Täter besprühten zwei Wartehäuser des Bahnhofs großflächig mit Graffiti und verursachten dadurch einen erheblichen Sachschaden. Aufgebracht wurden unter anderem ein "A" im Kreis, die Zahl "161" sowie weitere Schriftzüge und Symbole. Die Graffiti wurden in den Farben Schwarz, Rot und Weiß angebracht. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden.

Die Polizei prüft im Rahmen der Ermittlungen, ob ein Zusammenhang zu weiteren bereits bekannt gewordenen Sachbeschädigungen durch Graffiti besteht.

siehe PM vom 03.07.2026 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6307576

Zeugen, die Hinweise zu den Graffiti, möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs Achmer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

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