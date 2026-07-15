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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Baumarkt - Tresor, Werkzeug und andere Gegenstände entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt in Fürstenau eingebrochen.

Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum von Montag (13. Juli, 19.15 Uhr) bis Dienstag (14. Juli, 7.30 Uhr) eingrenzen. Der oder die Täter hatte(n) die Eingangstür des Baumarkts an der Werner-von-Siemens-Straße aufgebrochen. Anschließend wurden aus dem Verkaufsraum Werkzeug, Vapes, ein kleiner Tresor und weitere Gegenstände entwendet.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben? Wer hat im erwähnten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05901/96148-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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