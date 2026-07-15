Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Bismarckstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in der Bismarckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein grauer Opel Corsa ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen der Bismarckstraße abgestellt. Im Zeitraum zwischen Dienstag 23:30 Uhr und Mittwoch 0:15 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich die Bismarckstraße in Richtung Blumenthalstraße und streifte dabei den geparkten Opel.

Durch den Zusammenstoß wurden die Heckscheibe sowie die hintere linke Seitenscheibe des Opel zerstört. Zudem wurde die Karosserie auf der linken Fahrzeugseite erheblich eingedrückt und verschoben.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Aufgrund des vorliegenden Schadensbildes dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug wahrscheinlich um einen Pritschenwagen, eher jedoch um einen kleineren Lkw gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 zu melden.

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