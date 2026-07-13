Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Schulgebäude- Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Freitag 12:00 Uhr bis Montag 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude an der Straße Hilgensele.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule. Ob die Täter aus dem Gebäude Diebesgut erlangten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch zur Höhe eines möglichen entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Melle bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Hilgensele beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 entgegen.

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