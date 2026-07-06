Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Aufmerksamer Zeuge stört Pkw-Diebe - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen fühlten sich am frühen Montagmorgen in Osnabrück vermutlich zwei Pkw-Diebe so gestört, dass sie den zuvor gestohlenen Pkw zurückließen und zu Fuß die Flucht ergriffen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Tatverdächtigen gegen ein Uhr an der Nürenburgstraße in Osnabrück einen Toyota Lexus entwendet. Auf einem Parkplatz im Bereich Hesselkamp/Knollstraße beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die sich in dem erwähnten Toyota befanden. Als sich die mutmaßlichen Täter beobachtet fühlten, fuhren sie mit dem Pkw davon. Das Fahrzeug konnte von den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften kurze Zeit später an der Knollstraße sichergestellt werden. Die Beschuldigten hatten offensichtlich zu Fuß die Flucht ergriffen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Für die beiden mutmaßlichen Täter liegen von dem Zeugen folgende Beschreibungen vor - Person eins: etwa 50 bis 60 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; "leicht pummelig"; graue Haare (Seiten kurz, oben ebenfalls kurz und nach hinten gekämmt); mit schwarzer Maske oder Kapuze unterwegs. Person zwei: etwa 30 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; schlanke Statur; dunkle Haare. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Telefon 0541/327-2215 zu melden.

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