Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Mini brennt vor Wohnhaus vollständig aus

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag geriet in der Wiesenstraße ein Mini Cooper in Brand.

Gegen 02:30 Uhr geriet ein vor einem Fachwerkhaus abgestellter Mini Cooper aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus wurde verhindert.

Der Pkw brannte vollständig aus. An der Fassade des Wohnhauses entstand nach ersten Erkenntnissen ebenfalls Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell