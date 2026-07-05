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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 - Pkw fährt auf Pkw samt Anhänger auf - Eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der Iburger Straße (B 51) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 67-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit einem Ford Kuga und einem mitgeführten Anhänger die Iburger Straße in Fahrtrichtung Bad Iburg. Im Verlauf der Fahrt verringerte der Mann seine Geschwindigkeit.

Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus dem Osnabrücker Südkreis erkannte dies aus bislang ungeklärter Ursache zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das vorausfahrende Gespann auf.

Der 20-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Fahrer des Ford Kuga zog sich leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Ford Focus als auch der Ford Kuga waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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